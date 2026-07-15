Barrachina defensa la ramaderia extensiva com una ferramenta clau per a previndre incendis forestals

El conseller d’Agricultura, Aigua, Ramaderia i Pesca, Miguel Barrachina, ha reivindicat la ramaderia extensiva com una de les eines més eficaces per a previndre els incendis forestals durant una visita a una explotació de boví brau d’Azuébar, afectada pel recent incendi de Soneja-Azuébar.
Barrachina ha assenyalat que el pasturatge ajuda a reduir la vegetació combustible, trenca la continuïtat del matollar i facilita les tasques d’extinció quan es declara un incendi.
En este sentit, ha afirmat que “protegir els pastors és previndre el pròxim incendi”, destacant el paper que exercix la ramaderia extensiva en la gestió sostenible de les muntanyes.
Durant la visita, el conseller també ha remarcat el suport de la Generalitat al sector amb ajudes destinades a millorar la competitivitat de les explotacions, la modernització, la digitalització, els assegurances agràries i el relleu generacional.
Entre les mesures impulsades, destaca la incorporació de tecnologies com el tancat virtual, collars amb GPS, sensors i programes de gestió, que permeten controlar els ramats en temps real i optimitzar el pasturatge sense necessitat de tanques físiques.
A més, Barrachina ha recordat que el Consell ha incrementat les ajudes a la competitivitat ramadera, ha aprovat beneficis fiscals per a facilitar la transmissió de les explotacions i ha afavorit la incorporació de nous joves al sector, amb l’objectiu de garantir el futur de la ramaderia extensiva a la Comunitat Valenciana.