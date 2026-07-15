Beniparrell ret homenatge als seus majors abans de la festa gran de la Mare de Déu del Carme

El tradicional dinar reuneix jubilats i pensionistes en una jornada de convivència i reconeixement.
L’acte marca l’inici dels actes previs a les festes patronals en honor a la Mare de Déu del Carme.
Beniparrell ha celebrat el tradicional dinar d’homenatge als jubilats i pensionistes, un dels actes més emotius que precedixen les festes patronals en honor a la Mare de Déu del Carme.
La jornada ha reunit desenes de veïns i veïnes en un ambient de convivència, reconeixement i celebració abans de l’inici de la festa gran del municipi.