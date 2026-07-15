La Generalitat destinarà 3,4 milions d’euros per a donar continuïtat al pla de suport als joves afectats per la DANA

El Consell ampliarà durant quatre anys la xarxa d’atenció psicosocial i impulsarà la reconstrucció de La Casa Oberta de Benetússer
Més de 8.000 joves de 78 municipis s’han beneficiat del programa impulsat per la Fundació Princesa de Girona
La Generalitat Valenciana invertirà 3,4 milions d’euros per a garantir la continuïtat del Pla especial d’intervenció per als joves dels municipis afectats per la DANA d’octubre de 2024, una iniciativa impulsada per la Fundació Princesa de Girona que ja ha donat suport a més de 8.000 joves de 78 municipis.
L’anunci l’ha realitzat la vicepresidenta primera i consellera de Vivenda, Ocupació, Joventut i Igualtat, Susana Camarero, durant la reunió del Patronat de la Fundació Princesa de Girona celebrada a Barcelona.
Del total de la inversió prevista, 2,4 milions d’euros es destinaran a un conveni amb l’associació Betania per a mantindre durant els pròxims quatre anys la xarxa de suport psicosocial creada després de la DANA. Este servei continuarà oferint atenció emocional a joves i famílies afectades per les inundacions.
Segons les dades facilitades per la Generalitat, Betania ha atés 1.680 persones des de les seues seus de Paiporta, Algemesí i Utiel, mentre que una unitat mòbil ha realitzat 133 desplaçaments a 33 localitats, amb un total de 3.585 intervencions psicosocials.
A més, el Consell aportarà un milió d’euros per a culminar la reconstrucció de La Casa Oberta de Benetússer, un espai comunitari impulsat per la Fundació Horta Sud i la Fundació Princesa de Girona que reunirà 24 entitats i es convertirà en un centre de participació, talent juvenil i dinamització social.
El pla desenvolupat durant els últims onze mesos ha treballat en quatre àmbits principals: el suport als centres educatius, l’emprenedoria juvenil, el benestar emocional i la promoció de la cultura dels municipis afectats. Entre les iniciatives destaca ‘Generación docentes x València’, que ha mobilitzat 20 joves voluntaris en 18 centres educatius de huit municipis, acumulant 7.500 hores d’acompanyament a l’alumnat.
Una altra de les accions ha sigut ‘Generación x València’, en la qual 19 joves de la zona zero han elaborat un llibre blanc amb propostes per a millorar les polítiques públiques de reconstrucció després d’una catàstrofe.
La vicepresidenta Susana Camarero ha destacat la importància de la col·laboració entre administracions i entitats socials i ha subratllat que el projecte ha situat els joves com a protagonistes de la reconstrucció, impulsant el seu talent, les seues iniciatives i la seua participació activa en la recuperació dels municipis afectats.