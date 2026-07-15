LA UNIÓ alerta que els robatoris al camp valencià baixen un 30 %, però també cau un 35 % la resolució dels delictes

L’organització reclama reforçar la investigació policial i els equips especialitzats per a combatre la delinqüència al medi rural
Només dos de cada deu robatoris en explotacions agràries de la Comunitat Valenciana es resolen
Els robatoris i furts en explotacions agrícoles i ramaderes de la Comunitat Valenciana es van reduir prop d’un 30 % durant 2025, en passar de 1.333 fets coneguts en 2024 a 938 l’any passat, segons les dades del Ministeri de l’Interior analitzades per LA UNIÓ Llauradora i Ramadera.
Malgrat este descens, l’organització agrària adverteix d’un fort deteriorament en l’eficàcia de les investigacions, ja que els delictes esclarits van baixar un 35 %, passant de 327 casos resolts en 2024 a 213 en 2025. Això significa que només dos de cada deu robatoris denunciats acaben resolent-se.
Per províncies, València continua sent la més afectada, amb 610 robatoris registrats en 2025, un 30,7 % menys que els 880 de l’any anterior. Tot i això, els casos resolts van caure de 215 a 132, un 38,6 % menys. Segons LA UNIÓ, la província valenciana és la segona d’Espanya amb més robatoris en explotacions agràries, només per darrere d’Almeria.
A Alacant, els robatoris van descendir de 232 a 159 (-31,4 %), mentre que els delictes resolts van passar de 78 a 53 (-32 %). Per la seua banda, Castelló va registrar 169 robatoris, enfront dels 221 de 2024 (-23,5 %), i els casos esclarits es van reduir de 34 a 28 (-17,6 %).
L’organització agrària recorda que estes xifres corresponen únicament als fets denunciats, ja que considera que existeixen nombrosos robatoris que no arriben a comunicar-se per les dificultats administratives que comporta presentar una denúncia.
Davant esta situació, LA UNIÓ reclama incrementar els recursos destinats a la investigació i resolució dels delictes en el medi rural, reforçar els equips ROCA de la Guàrdia Civil i millorar la coordinació entre els diferents cossos policials per a augmentar el percentatge d’esclariment i reduir la sensació d’impunitat que, segons l’organització, pateixen molts agricultors i ramaders valencians.