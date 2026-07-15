 L’Alcúdia enceta les Nits de Música al Convent amb un gran concert de mariachis

L’Alcúdia ha donat inici a una nova edició de les Nits de Música al Convent, un cicle de concerts d’estiu que convertix el Convent de Santa Bàrbara en un espai cultural de referència durant el mes de juliol.
La primera cita ha estat protagonitzada pel grup Mariachi Sol del Mediterráneo, que va oferir un concert carregat de ritme, emoció i grans clàssics de la música mexicana davant d’un nombrós públic que va omplir el recinte.
L’entorn monumental del Convent de Santa Bàrbara, il·luminat especialment per a l’ocasió, va crear una atmosfera única que va convertir la vetlada en una experiència cultural molt especial. Els assistents van respondre amb continus aplaudiments i van gaudir d’una nit marcada per la música en directe i la convivència.
El cicle Nits de Música al Convent continuarà el 17 de juliol amb l’actuació d’Òscar Briz i finalitzarà el 24 de juliol amb Souleá Project, totes dues a les 22.00 hores i amb entrada gratuïta fins a completar l’aforament.
Amb iniciatives com esta, l’Ajuntament de l’Alcúdia reforça la seua aposta per acostar la cultura a la ciutadania durant l’estiu, aprofitant un dels espais patrimonials més emblemàtics del municipi per a oferir una programació musical de qualitat.