S’investiguen les causes de l’esfondrament d’un edifici de tres plantes a Benetússer

Els tècnics municipals continuen les tasques d’inspecció després de l’esfondrament d’un edifici de tres plantes al carrer de Las Américas de Benetússer.
El col·lapse no va provocar ferits, ja que els veïns van poder abandonar l’immoble a temps en detectar esquerdes i escoltar forts sorolls.
Segons el relat d’alguns residents, tot va ocórrer al voltant de les deu de la nit. Després de sentir un fort soroll i comprovar que apareixien esquerdes a l’interior dels habitatges, van alertar la resta de veïns i tots van eixir ràpidament al carrer. En menys de vint minuts, l’edifici es va esfondrar completament, causant danys en diversos vehicles estacionats a la via.
Els bombers també van desallotjar preventivament un dels edificis contigus, que està sent revisat per garantir la seguretat dels residents.
La Policia Científica investiga les causes de l’esfondrament. Segons alguns testimonis, el succés podria estar relacionat amb els moviments de terra de les obres d’excavació que s’estan realitzant en un solar adjacent. L’Ajuntament de Benetússer ha reallotjat les persones afectades mentre treballa per trobar-los una solució habitacional.