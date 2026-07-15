Torrent convertix en so el seu patrimoni fester amb les primeres gravacions de ‘Música Festera a Torrent’

Torrent ha presentat les primeres gravacions del projecte «Música Festera a Torrent», una iniciativa de l’Ajuntament per preservar i difondre el patrimoni musical de les festes de Moros i Cristians.
El projecte dona continuïtat al llibre publicat l’any passat i convertix en arxiu sonor tretze composicions dedicades a càrrecs i protagonistes de la festa.
Les gravacions han sigut possibles gràcies a la col·laboració del Cercle Catòlic i la Unió Musical de Torrent, sota la coordinació del musicòleg torrentí Bernardo Mora-Fandos.
L’alcaldessa, Amparo Folgado, ha destacat el compromís de continuar ampliant este patrimoni amb noves gravacions i d’impulsar la seua difusió dins i fora de la Comunitat Valenciana.
Este primer recull inclou cinc marxes cristianes, set marxes mores i un pasdoble contrabandista, compostos entre 2013 i 2025. Totes les peces es poden escoltar de manera gratuïta al canal de YouTube de l’Ajuntament de Torrent i en altres plataformes digitals, amb l’objectiu de conservar i donar a conéixer un llegat musical que forma part de la identitat festera de la ciutat.