Torrent comença a asfaltar el Xenillet i encara la recta final de la seua reconstrucció post-DANA.

L’Ajuntament ha iniciat els treballs d’asfaltat del carrer Barranc de l’Horteta, al barri del Xenillet, un vial que va desaparéixer per la violència de la DANA.
L’actuació, amb una inversió inicial de prop de 845.000 euros, ha requerit una reconstrucció de gran complexitat tècnica.
S’ha dut a terme la reconstrucció del talús del barranc de Poio, la reposició del col·lector Nord de sanejament i la renovació de les xarxes d’aigua, llum i fibra òptica.
A més, l’obra millorarà la mobilitat del barri en connectar, per primera vegada, el carrer Barranc de l’Horteta amb el carrer Sant Pancraci.
L’alcaldessa, Amparo Folgado, ha destacat que no només s’ha reposat el que es va emportar la DANA, sinó que s’ha creat una infraestructura més segura i preparada per al futur.
El projecte s’ha integrat en el pla de 114 milions d’euros finançat pel Govern d’Espanya.