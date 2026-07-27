Albal es reuneix en una multitudinària Ofrena de Flors en honor a la seua patrona Santa Anna

La localitat d’Albal va viure un dels actes més emotius i multitudinaris de les seues Festes Patronals amb la tradicional Ofrena de Flors en honor a Santa Anna.
Centenars de veïns, veïnes i representants d’entitats culturals, socials i festives van recórrer els carrers del municipi vestits amb la indumentària tradicional valenciana.
Amb rams de clavells i composicions florals, els participants van anar confeccionant el gran tapís de flors que engalana la façana del temple parroquial en honor a la patrona.
L’ofrena va estar marcada per la nombrosa participació del poble i per la presència del rei i la reina, així com dels damos i dames d’Albal, una tradició recuperada que ja forma part de l’ADN de les festes i que ha tingut una gran acollida entre la joventut.
L’itinerari va estar ple de públic, acompanyat pel colorit, l’elegància i la música tradicional de les bandes i agrupacions locals.
Aquest acte, carregat de devoció, identitat i unitat, va tornar a demostrar el fort arrelament de les festes entre xiquets, joves i majors, que any rere any mantenen viva aquesta tradició.
La trobada va culminar davant la imatge de Santa Anna amb el lliurament dels últims rams, la confecció definitiva del tapís floral i una gran ovació, seguida del cant solemne dels himnes, que va posar el punt final a l’acte.
Les autoritats municipals i els organitzadors van agrair la massiva participació i van destacar que l’Ofrena de Flors és un dels pilars més arrelats i simbòlics de les Festes Patronals d’Albal.