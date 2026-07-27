Comencen les Festes Patronals a Torrent: la plaça plena per escoltar el pregó

Torrent ja respira ambient festiu i es prepara per a viure un dels moments més esperats de l’any. La ciutat dona el tret d’eixida a les seues Festes Patronals amb la celebració del tradicional Dia del Pregó.
La jornada comença habitualment amb la concentració de les diferents comissions, associacions i entitats festives, que es reuneixen per a compartir la il·lusió de les festes que estan a punt de començar.
El moment central de la vesprada té lloc amb la lectura del Pregó des de l’emblemàtica torre. Des d’allà, les autoritats municipals i els representants festius conviden tota la ciutat i els visitants a eixir al carrer i gaudir de la programació en un ambient de respecte i convivència. Aquest acte marca oficialment l’inici de les Festes Patronals.
El Pregó obri així la porta a una àmplia agenda d’actes que inclou moros i cristians, concerts, activitats infantils i esdeveniments culturals per a totes les edats. La jornada ha estat marcada per una intensa calor, que no ha impedit que els veïns gaudiren de l’ambient festiu.
Després del pregó, els veïns esperen amb entusiasme el plat fort de les Festes: la Gran Entrada Mora i Cristiana, que tindrà lloc el pròxim dimecres 29 de juliol. El municipi viu uns dies on no falta el bon humor i l’ambient de festa.