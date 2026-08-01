Carlet recupera el concurs de carrers engalanats per a les Festes Majors 2026

Els veïns podran omplir els carrers de creativitat, color i imaginació
El concurs se celebrarà el pròxim 10 de setembre i busca mantindre viva una de les tradicions més estimades del municipi
Les Festes Majors de Carlet tornaran a viure als carrers amb una nova edició del tradicional concurs de carrers engalanats.
L’Ajuntament anima el veïnat a participar i transformar els carrers amb creativitat, color i imaginació, contribuint a crear un ambient especial durant les celebracions.
El concurs tindrà lloc el 10 de setembre, una jornada en què Carlet lluirà especialment gràcies a la implicació dels seus veïns i veïnes.
La iniciativa busca també mantindre vives les tradicions i reforçar la convivència i la participació ciutadana durant les Festes Majors 2026.
Les bases de participació ja es poden consultar a través de l’enllaç facilitat per l’Ajuntament.