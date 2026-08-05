Alfafar coordina la seua oferta d’estiu per a reforçar la conciliació familiar

L’Ajuntament d’Alfafar ha posat en marxa una àmplia programació d’estiu per a facilitar la conciliació familiar i oferir alternatives educatives i lúdiques a la infància, l’adolescència i les famílies del municipi.
La planificació s’ha realitzat de manera coordinada amb les iniciatives d’entitats socials, incloses les que van reforçar la seua presència després de la DANA, amb l’objectiu d’evitar duplicar recursos i cobrir les necessitats reals de la població.
La programació inclou Estiu Menut per a xiquets de 3 a 7 anys, el Campament Multiaventura de Benagéber per a joves de 7 a 16 anys, l’Espai Concilia Estiu amb horari flexible durant l’agost, la continuïtat de les Aules d’Estiu i una Escola de Diversitat Funcional amb activitats adaptades.
Des del consistori destaquen que l’oferta està adaptada als diferents horaris i necessitats de les famílies i posa en valor la coordinació entre departaments municipals per oferir un servei més eficaç.