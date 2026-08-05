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Els canons SIDEINFO de la Devesa del Saler han estat activats durant 14 dies al juliol per l’elevat risc d’incendis.

Els 11 canons automatitzats del sistema SIDEINFO han funcionat 14 dies durant el mes de juliol

Una xifra que pràcticament iguala les 15 activacions registrades entre juliol i agost de 2025, evidenciant un ús més intensiu del dispositiu este estiu.

Segons l’Ajuntament de València, les activacions van coincidir amb episodis de calor intensa i amb jornades de risc extrem d’incendis forestals decretades per la Generalitat.

Els canons SIDEINFO són torres d’aigua automatitzades d’entre 12 i 16 metres d’altura, instal·lades per a protegir la interfície entre les zones urbanes i el bosc de la Devesa del Saler.

La seua funció és preventiva: humidifiquen la vegetació i l’ambient, reduint la temperatura i creant una barrera humida que dificulta la propagació d’un incendi, encara que no estan dissenyats per a extingir focs ja declarats.

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