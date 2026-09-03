Bombers demana revisar i ampliar els tallafocs de la Devesa per millorar la protecció davant futurs incendis

La Junta Local de Protecció Civil analitza el dispositiu desplegat durant l’incendi del Saler i acorda reforçar la prevenció
L’Ajuntament sol·licitarà un informe tècnic postincendi per establir les bases de la recuperació i reforestació de la zona afectada
L’Ajuntament de València revisarà els tallafocs de la Devesa per determinar si són suficients i quines actuacions cal executar per millorar-ne l’eficàcia davant futurs incendis forestals.
Esta és una de les principals conclusions acordades per unanimitat en la Junta Local de Protecció Civil, reunida amb caràcter extraordinari per analitzar l’evolució de l’incendi del Saler, el dispositiu desplegat i les mesures que s’han d’adoptar de cara al futur.
El regidor de Prevenció, Extinció d’Incendis i Protecció Civil, Juan Carlos Caballero, ha explicat que durant la reunió el cap de Bombers, Enrique Chisbert, ha traslladat als membres de la Junta les principals conclusions de la intervenció i les dificultats trobades pels equips d’extinció.
En este sentit, s’ha constatat la necessitat de reavaluar els tallafocs existents i determinar les actuacions necessàries per garantir que complisquen adequadament la seua funció, tant per millorar la protecció del parc natural i dels veïns com per facilitar el treball dels serveis d’extinció davant futurs incendis.
Així mateix, s’analitzarà des d’un punt de vista tècnic la gestió forestal i l’acumulació de material combustible, factors que afecten tant la conservació de la Devesa com la seguretat de les persones que hi viuen i dels professionals que intervenen davant el foc.
Caballero ha assenyalat que, després d’una emergència d’estes característiques, cal analitzar el que ha passat i millorar la preparació davant futurs incendis, així com reforçar els elements que contribuïsquen a la prevenció, la protecció dels veïns i el treball dels bombers.
Un 80 % menys de superfície potencialment afectada
Durant la Junta també s’ha analitzat l’evolució que podria haver tingut l’incendi sense la intervenció dels serveis d’extinció.
Segons la simulació de propagació del foc, tenint en compte les condicions de vent i vegetació existents a la Devesa, en només 90 minuts l’incendi podria haver arribat a unes 180 hectàrees del parc natural.
La intervenció dels bombers i dels mitjans aeris va permetre, per tant, reduir aproximadament un 80 % la superfície potencialment afectada.
Caballero ha destacat la importància de la ràpida actuació dels serveis d’emergència i ha assenyalat que, sense esta intervenció i amb les condicions de vent registrades, l’incendi podria haver sigut fins a cinc vegades més devastador.
El regidor també ha agraït el treball dels Bombers de l’Ajuntament de València, el personal bomber forestal, els tres consorcis provincials, els mitjans aeris, les Forces i Cossos de Seguretat, Protecció Civil, la Unitat Militar d’Emergències i el personal sanitari i voluntari, així com el comportament del veïnat del Saler.
Reforestació de la zona afectada
La segona línia d’actuació acordada en la Junta se centrarà en la recuperació de la superfície afectada.
L’Ajuntament sol·licitarà l’elaboració d’un informe tècnic postincendi d’impacte per a la reforestació, que permeta determinar les mesures immediates necessàries per protegir la zona cremada, evitar processos d’erosió i degradació del sòl i afavorir-ne la recuperació.
L’estudi servirà com a pas previ per establir com, quan i amb quines espècies s’ha d’actuar, respectant els ritmes de regeneració natural i els criteris tècnics i ambientals.
Caballero ha insistit que caldrà esperar que els bombers donen per extingit l’incendi. A partir d’eixe moment, serà el personal tècnic qui determine l’estat del sòl i de la vegetació, la capacitat de regeneració natural i el risc d’erosió, així com els punts on calga actuar de manera prioritària.
El regidor també ha defensat l’actuació dels professionals que han participat en l’emergència i ha rebutjat les crítiques que, segons ha afirmat, qüestionen el treball dels equips d’extinció.
Caballero ha recordat, a més, que l’incendi ha sigut intencionat, segons ha assenyalat la Delegació del Govern, i ha reclamat que la investigació avance perquè la justícia puga actuar contra els responsables.
Finalment, ha defensat que l’obligació de l’Administració després d’una emergència és analitzar, aprendre i millorar, amb l’objectiu de reforçar la prevenció, millorar la protecció dels veïns i preparar la recuperació d’una zona d’alt valor ambiental per a València.