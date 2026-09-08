El Consell ratifica el major acord salarial docent i reforça la seua aposta per l’educació pública valenciana

El professorat cobrarà este mes els primers 75 euros de l’augment salarial
L’acord incorpora sis dies de lliure disposició i el dret a la desconnexió digital
El Consell ha ratificat, en sessió extraordinària, l’acord per a la millora del sistema educatiu de la Comunitat Valenciana, assolit amb les organitzacions sindicals ANPE-CV i CSIF, que suposarà un increment de 200 euros en el complement específic autonòmic del professorat.
Així ho ha anunciat el portaveu del Consell, Miguel Barrachina, qui ha destacat que els docents començaran a cobrar este mateix mes de setembre el primer tram de la pujada, amb efecte retroactiu des de l’1 de setembre.
L’increment s’aplicarà en tres fases: 75 euros en setembre de 2026, altres 75 euros en gener de 2027 i 50 euros més en gener de 2028, com a mínim. Este últim tram podrà ser superior, ja que es negociarà una millora addicional en funció del pressupost vigent, a la qual se sumarà l’actualització de l’IPC. Els increments salarials també s’aplicaran al personal docent dels centres concertats.
Barrachina ha subratllat que són més de 83.900 docents els que este curs compten amb el major suport salarial i institucional que ha tingut mai l’educació pública valenciana.
L’acord incorpora també sis dies de lliure disposició des d’este curs 2026/2027, tres en dies lectius i tres en dies no lectius, i reconeix per primera vegada el dret del professorat a la desconnexió digital.
Més docents i menys ràtios
El portaveu ha recordat que el curs 2026/2027 arranca amb 83.921 docents, 385 més que l’any passat, i 808.688 alumnes.
A més, la plantilla continuarà creixent fins al curs 2029/2030 amb el Pla +Mestre, que preveu la incorporació de 5.000 nous docents en quatre cursos, 2.742 d’ells destinats a reduir ràtios, així com l’estabilització de 10.000 places estructurals, amb una inversió de 469 milions d’euros.
Les ràtios continuaran baixant fins a arribar als 22 alumnes en el segon cicle d’Infantil i Primària, 25 en ESO i 28 en Batxillerat. També es reduiran en Formació Professional i en el primer cicle d’Infantil.
Suport a les famílies
Barrachina ha destacat també les mesures de suport a les famílies, entre les quals figura la gratuïtat universal de l’educació infantil de 0 a 3 anys, que beneficia ja 48.000 alumnes amb una inversió de 163 milions d’euros.
A estes mesures se sumen el transport escolar per a 45.100 alumnes, el Banc de Llibres per a més de mig milió d’estudiants i les ajudes de menjador escolar per a 150.000 xiquets i xiquetes.
A més, 40.000 alumnes valencians afectats per la DANA del 29 d’octubre de 2024 rebran enguany ajudes directes de 500 euros per a material escolar.
28 nous centres educatius
En matèria d’infraestructures, este curs obrin les portes 28 nous centres educatius, mentre que el Pla Edificant compta actualment amb 422 obres en marxa.
A això se suma el Pla EduClima, que té com a objectiu climatitzar el 100 % de les aules valencianes en quatre anys.
Barrachina ha assenyalat que totes estes mesures compten amb una inversió educativa de 3.338 milions d’euros.
La Formació Professional supera els 100.000 alumnes
La Formació Professional viu, segons el Consell, un curs històric, amb més de 100.000 alumnes matriculats en centres públics.
En concret, hi ha 105.114 estudiants i 19 nous cicles formatius.
També s’han posat en marxa les ajudes Impuls Universitari i Primera Matrícula Gratuïta, dotades amb 20 milions d’euros, perquè l’alumnat que aprove tot el primer curs no haja de pagar la matrícula universitària.
Crítiques als resultats de l’informe PISA
El portaveu del Consell també s’ha referit als resultats de l’informe PISA, que ha qualificat de “pèssims”.
Barrachina ha defensat que les dades s’han d’analitzar tenint en compte el model educatiu en què s’ha format l’alumnat avaluat i ha atribuït els resultats a les polítiques educatives dels últims anys.
En este sentit, ha recordat que la Generalitat va començar a modificar el currículum de Secundària en juliol de 2024, amb l’objectiu de reforçar les matemàtiques, la llengua i la lectoescriptura.
El Consell ha assegurat que treballa ara en un pla específic per millorar la competència lectora i matemàtica i reforçar el pes de les matèries fonamentals en el sistema educatiu.