El dia gran d’Algemesí: celebren la processó i la posterior gran entrada de la Mare de Déu de la Salut

Per a celebrar-ho, el poble viu un matí ple de festa. A les 10:00h està programada la processoneta del matí, però abans de què arribe l’hora, els carrers ja estan plens de veïns.
Es tracta d’una jornada molt festiva i també molt popular.
No és d’estranyar que Algemesí s’omple de gent de tota la comarca. com no podia ser d’altra manera, també representants d’altes institucions de la Comunitat hi es troben presents.
Paco compta amb una llarga trajectòria acudint a estes Festes de la Mare de Déu de la Salut. Després, encara continua visitant la festa i no es planteja d’eixar de fer-ho.
En esta processó, participen una gran quantita de grups. Un d’ells són els bastonets qui, amb bastons i planxes, creen un espectacle que és impossible deixar de mirar. Els bastonets és una cosa que han viscut des de xicotets, i per açò, el desig de participar no els ve de noves.
En ara que els que els veiem des de fora ens sembla un món encertar amb eixos instruments, per a ells és com cosir i cantar.
La música no podia faltar en una jornada com esta. A ritme de tabal i dolçaina, el poble d’Algemesí encara s’il·lusiona encara més, si això és possible.
Una tradició que està molt arrelada al seu poble.
Per fi arriba el moment més esperat. És l’apoteòsica entrada de la Mare de Déu de la Salut a la Basílica. Tot està preparat per a viure este gran moment i que per a Algemesí és tan especial. Sobre tot, pel gran component emocional que este jornada té per a molts d’ells (ací imatges de l’entrada)