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Emoció a l’Alcúdia amb l’entrada de la Mare de Déu de l’Oreto

Veïns i veïnes acompanyen la Mare de Déu pels carrers del poble

Una jornada marcada per la festa i la tradició

L’Alcúdia ha viscut amb alegria i emoció l’entrada de la Mare de Déu de l’Oreto, una de les cites més esperades de les seues festes.

Veïns i veïnes han eixit als carrers per acompanyar la Mare de Déu en el seu recorregut, en una jornada marcada per la participació ciutadana, la devoció i la tradició.

L’ambient festiu ha tornat a omplir els carrers de l’Alcúdia, amb nombroses persones participant en els actes i gaudint d’una celebració molt arrelada al municipi.

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