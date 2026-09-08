Emoció a l’Alcúdia amb l’entrada de la Mare de Déu de l’Oreto

Veïns i veïnes acompanyen la Mare de Déu pels carrers del poble
Una jornada marcada per la festa i la tradició
L’Alcúdia ha viscut amb alegria i emoció l’entrada de la Mare de Déu de l’Oreto, una de les cites més esperades de les seues festes.
Veïns i veïnes han eixit als carrers per acompanyar la Mare de Déu en el seu recorregut, en una jornada marcada per la participació ciutadana, la devoció i la tradició.
L’ambient festiu ha tornat a omplir els carrers de l’Alcúdia, amb nombroses persones participant en els actes i gaudint d’una celebració molt arrelada al municipi.