La consellera de Cultura visita Algemesí i reafirma el compromís amb el patrimoni valencià

Carmen Ortí participa en la Processoneta del Matí i destaca el valor de les Festes de la Mare de Déu de la Salut, reconegudes per la UNESCO.
La Generalitat destina prop d’un milió d’euros a recuperar béns culturals d’Algemesí afectats per la dana.
La consellera d’Educació, Cultura i Universitats, Carmen Ortí, ha participat en la Processoneta del Matí d’Algemesí, un dels actes més emblemàtics de les Festes de la Mare de Déu de la Salut, declarades Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat per la UNESCO.
Durant la visita, en què també ha participat la consellera de Justícia, Transparència i Participació, Nuria Martínez, les representants del Consell han reafirmat el seu compromís amb les tradicions valencianes i han posat en valor una celebració que combina cultura, música, dansa i participació popular.
Ortí ha destacat manifestacions com la Muixeranga, els Bastonets i les Pastoretes, elements que formen part del patrimoni cultural d’Algemesí i que estan protegits com a Bé d’Interés Cultural Immaterial.
La consellera ha remarcat que la participació popular és una de les grans fortaleses de la festa, ja que permet mantindre viva la tradició i transmetre-la a les futures generacions.
Recuperació del patrimoni
Durant la visita, Ortí també ha recordat les actuacions impulsades per la Generalitat per a recuperar els béns culturals d’Algemesí afectats per la dana, amb una inversió pròxima al milió d’euros.
Entre les intervencions es troba la recuperació de la documentació de l’Arxiu Municipal, una partida de 400.000 euros per a la restauració del Convent de Sant Vicent-Museu de la Festa i 571.000 euros per a actuar en la Basílica-Parròquia de Sant Jaume.
També continuen els treballs de l’Institut Valencià de Conservació, Restauració i Investigació (IVCR+i) per a recuperar i conservar els teixits històrics afectats per la riuada.