La Generalitat i València pacten la regeneració de la Devesa del Saler després de l’incendi

Les dos administracions agilitzaran els tràmits i reforçaran la prevenció amb noves mesures, com l’ampliació de tallafocs.
El CEAM elaborarà un informe sobre les 37 hectàrees afectades per a definir les actuacions de recuperació.
La Generalitat i l’Ajuntament de València han acordat un pla de regeneració de la Devesa del Saler després de l’incendi que ha afectat este espai natural, amb l’objectiu de recuperar la zona i reforçar la seua protecció davant futurs incendis.
El vicepresident tercer i conseller de Medi Ambient, Vicente Martínez Mus, i l’alcaldessa de València, María José Catalá, han mantingut una reunió amb els seus equips per a definir les actuacions a curt, mitjà i llarg termini.
Un dels principals acords és agilitzar els tràmits administratius necessaris per a executar les mesures previstes dins de la modificació del Pla Local de Prevenció d’Incendis Forestals. La Generalitat aplicarà els mecanismes de tramitació urgent i coordinarà els organismes implicats per a reduir els terminis.
A més, el Centre d’Estudis Ambientals del Mediterrani (CEAM) elaborarà un informe postincendi per a determinar el grau d’afecció de les zones afectades. L’estudi servirà per a decidir les actuacions de recuperació, que podrien incloure tal·les selectives o noves plantacions, una vegada analitzada l’evolució de la regeneració natural.
L’incendi ha afectat unes 37 hectàrees de terreny i, segons ha explicat Catalá, encara no s’ha declarat oficialment extingit. Els bombers continuen refrescant la zona i actuant davant possibles rebrots.
Durant la reunió també s’ha abordat el reforç del sistema de defensa contra incendis de la Devesa, amb l’ampliació de tallafocs i el desplegament de les diferents fases del sistema Sideinfo, una de les quals està destinada específicament a protegir el nucli urbà del Saler.
La Generalitat ha garantit la seua col·laboració amb l’Ajuntament per a accelerar la modificació i aprovació del Pla Local de Prevenció d’Incendis i reforçar així la protecció d’este espai natural.