La Generalitat reforça la protecció davant emergències després de les demandes de les associacions de la DANA

La nova Llei de Protecció Civil incorpora el dret de la ciutadania a formar-se davant una emergència
La Generalitat preveu tindre aprovats el 100 % dels Plans Municipals d’Inundacions i Incendis durant 2026
𝐋𝐚 𝐆𝐞𝐧𝐞𝐫𝐚𝐥𝐢𝐭𝐚𝐭 𝐞𝐬𝐭𝐚̀ 𝐢𝐦𝐩𝐮𝐥𝐬𝐚𝐧𝐭 𝐥𝐞𝐬 𝐩𝐫𝐢𝐧𝐜𝐢𝐩𝐚𝐥𝐬 𝐝𝐞𝐦𝐚𝐧𝐝𝐞𝐬 𝐝𝐞 𝐥𝐞𝐬 𝐚𝐬𝐬𝐨𝐜𝐢𝐚𝐜𝐢𝐨𝐧𝐬 𝐝𝐞 𝐯𝐢́𝐜𝐭𝐢𝐦𝐞𝐬 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐃𝐀𝐍𝐀 𝐚𝐦𝐛 𝐥’𝐨𝐛𝐣𝐞𝐜𝐭𝐢𝐮 𝐝𝐞 𝐫𝐞𝐟𝐨𝐫𝐜̧𝐚𝐫 𝐥𝐚 𝐩𝐫𝐨𝐭𝐞𝐜𝐜𝐢𝐨́ 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐜𝐢𝐮𝐭𝐚𝐝𝐚𝐧𝐢𝐚 𝐝𝐚𝐯𝐚𝐧𝐭 𝐟𝐮𝐭𝐮𝐫𝐞𝐬 𝐞𝐦𝐞𝐫𝐠𝐞̀𝐧𝐜𝐢𝐞𝐬, millorar la prevenció i continuar avançant cap a una gestió més eficaç i segura.
Aquesta ha sigut una de les principals conclusions de 𝐥𝐚 𝐌𝐞𝐬𝐚 𝐝𝐞 𝐓𝐫𝐞𝐛𝐚𝐥𝐥 𝐜𝐞𝐥𝐞𝐛𝐫𝐚𝐝𝐚 𝐚𝐦𝐛 𝐥𝐞𝐬 𝐚𝐬𝐬𝐨𝐜𝐢𝐚𝐜𝐢𝐨𝐧𝐬 𝐝𝐞 𝐯𝐢́𝐜𝐭𝐢𝐦𝐞𝐬 𝐢 𝐚𝐟𝐞𝐜𝐭𝐚𝐭𝐬 𝐩𝐞𝐫 𝐥𝐚 𝐃𝐀𝐍𝐀, centrada de manera monogràfica en emergències, prevenció i protecció civil, que ha estat presidida pel conseller d’Emergències i Interior, Juan Carlos Valderrama, i que ha comptat amb la participació del comissionat per a la Recuperació, Raúl Mérida.
Aquesta reunió dona continuïtat a una altra celebrada el passat 9 de juny, en la qual les associacions van exposar les seues propostes i suggeriments. En aquesta sessió s’han revisat les peticions punt per punt i s’ha informat dels avanços impulsats per la Generalitat.
𝐄𝐥 𝐜𝐨𝐧𝐬𝐞𝐥𝐥𝐞𝐫 𝐝’𝐄𝐦𝐞𝐫𝐠𝐞̀𝐧𝐜𝐢𝐞𝐬 𝐡𝐚 𝐝𝐞𝐭𝐚𝐥𝐥𝐚𝐭 𝐪𝐮𝐞 𝐣𝐚 𝐬’𝐡𝐚 𝐢𝐧𝐜𝐨𝐫𝐩𝐨𝐫𝐚𝐭 𝐞𝐥 𝐝𝐫𝐞𝐭 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐜𝐢𝐮𝐭𝐚𝐝𝐚𝐧𝐢𝐚 𝐚 𝐫𝐞𝐛𝐫𝐞 𝐟𝐨𝐫𝐦𝐚𝐜𝐢𝐨́ 𝐩𝐞𝐫 𝐚 𝐚𝐜𝐭𝐮𝐚𝐫 𝐝𝐚𝐯𝐚𝐧𝐭 𝐮𝐧𝐚 𝐞𝐦𝐞𝐫𝐠𝐞̀𝐧𝐜𝐢𝐚 𝐞𝐧 𝐥𝐚 𝐧𝐨𝐯𝐚 𝐋𝐥𝐞𝐢 𝐝𝐞 𝐏𝐫𝐨𝐭𝐞𝐜𝐜𝐢𝐨́ 𝐂𝐢𝐯𝐢𝐥 𝐢 𝐆𝐞𝐬𝐭𝐢𝐨́ 𝐝’𝐄𝐦𝐞𝐫𝐠𝐞̀𝐧𝐜𝐢𝐞𝐬 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐂𝐨𝐦𝐮𝐧𝐢𝐭𝐚𝐭 𝐕𝐚𝐥𝐞𝐧𝐜𝐢𝐚𝐧𝐚.
A més, la Generalitat ultima un pla de formació en prevenció per a la ciutadania amb accions municipals i cursos en centres d’ensenyament de Primària, Secundària i universitats, i treballa en la creació d’un 𝐜𝐚𝐭𝐚̀𝐥𝐞𝐠 𝐝’𝐞𝐦𝐞𝐫𝐠𝐞̀𝐧𝐜𝐢𝐞𝐬 𝐚𝐦𝐛 𝐦𝐞́𝐬 𝐝𝐞 𝟓𝟎𝟎 𝐩𝐫𝐨𝐟𝐞𝐬𝐬𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥𝐬.
El conseller també ha informat que 𝐥’𝐨𝐛𝐣𝐞𝐜𝐭𝐢𝐮 𝐞́𝐬 𝐪𝐮𝐞 𝐚𝐥 𝐥𝐥𝐚𝐫𝐠 𝐝𝐞 𝟐𝟎𝟐𝟔 𝐞𝐬𝐭𝐢𝐠𝐮𝐞𝐧 𝐚𝐩𝐫𝐨𝐯𝐚𝐭𝐬 𝐞𝐥 𝟏𝟎𝟎 % 𝐝𝐞𝐥𝐬 𝐏𝐥𝐚𝐧𝐬 𝐌𝐮𝐧𝐢𝐜𝐢𝐩𝐚𝐥𝐬 𝐝’𝐈𝐧𝐮𝐧𝐝𝐚𝐜𝐢𝐨𝐧𝐬 𝐢 𝐈𝐧𝐜𝐞𝐧𝐝𝐢𝐬.
“La quarta Mesa Permanent de Treball constata també els avanços aconseguits per a reforçar els sistemes d’alerta, la protecció civil, la informació a la ciutadania i l’atenció a les persones més vulnerables”, ha afirmat Juan Carlos Valderrama.
Segons el conseller, aquestes iniciatives s’han de basar en quatre pilars: la corresponsabilitat entre administracions, la cultura de la prevenció, una gestió estructural i no conjuntural, i l’escolta activa de tots els col·lectius.
𝐀𝐩𝐨𝐬𝐭𝐚 𝐩𝐞𝐥 𝐝𝐢𝐚̀𝐥𝐞𝐠 𝐢 𝐥𝐚 𝐜𝐨𝐥·𝐥𝐚𝐛𝐨𝐫𝐚𝐜𝐢𝐨́
Durant la sessió, 𝐥𝐞𝐬 𝐚𝐬𝐬𝐨𝐜𝐢𝐚𝐜𝐢𝐨𝐧𝐬 𝐩𝐚𝐫𝐭𝐢𝐜𝐢𝐩𝐚𝐧𝐭𝐬 𝐭𝐚𝐦𝐛𝐞́ 𝐡𝐚𝐧 𝐩𝐨𝐠𝐮𝐭 𝐭𝐫𝐚𝐬𝐥𝐥𝐚𝐝𝐚𝐫 𝐥𝐞𝐬 𝐬𝐞𝐮𝐞𝐬 𝐩𝐫𝐞𝐠𝐮𝐧𝐭𝐞𝐬, 𝐨𝐛𝐬𝐞𝐫𝐯𝐚𝐜𝐢𝐨𝐧𝐬 𝐢 𝐧𝐨𝐯𝐞𝐬 𝐩𝐫𝐨𝐩𝐨𝐬𝐭𝐞𝐬 𝐞𝐧 𝐮𝐧 𝐭𝐨𝐫𝐧 𝐨𝐛𝐞𝐫𝐭 𝐝’𝐢𝐧𝐭𝐞𝐫𝐯𝐞𝐧𝐜𝐢𝐨𝐧𝐬, consolidant un model de treball basat en l’escolta activa, la col·laboració i la cerca de solucions compartides.
“Les Meses Permanents de Treball s’estan consolidant com una ferramenta útil i efectiva per a avançar en objectius comuns. Gràcies a aquest espai de participació, s’estan impulsant actuacions que contribueixen a millorar la protecció de la ciutadania davant situacions de risc futures”, ha explicat Raúl Mérida.
“Des de la Generalitat estem convertint les propostes de les víctimes de la DANA en millores concretes per a la gent, augmentant la col·laboració i el diàleg, i donant compliment a un dels objectius que ens vam marcar des de l’inici del Comissionat per a la Recuperació”, ha afegit.
La sessió ha conclòs amb el compromís de continuar treballant conjuntament, fer seguiment dels acords adoptats i mantindre obert un canal permanent de diàleg.
𝐓𝐞𝐦𝐚̀𝐭𝐢𝐜𝐚 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐫𝐞𝐮𝐧𝐢𝐨́
En la reunió s’han tractat, entre altres qüestions, el reforç de la coordinació i la governança de les emergències, la revisió dels protocols d’activació dels plans municipals davant el risc d’inundacions, la informació a la ciutadania sobre riscos i emergències i les accions per a promoure la cultura de la prevenció.
En aquesta línia, 𝐬’𝐡𝐚 𝐚𝐛𝐨𝐫𝐝𝐚𝐭 𝐥𝐚 𝐫𝐞𝐚𝐥𝐢𝐭𝐳𝐚𝐜𝐢𝐨́ 𝐝𝐞 𝐬𝐢𝐦𝐮𝐥𝐚𝐜𝐫𝐞𝐬 𝐢 𝐞𝐱𝐞𝐫𝐜𝐢𝐜𝐢𝐬 𝐝𝐞 𝐩𝐫𝐞𝐩𝐚𝐫𝐚𝐜𝐢𝐨́, 𝐥’𝐚𝐭𝐞𝐧𝐜𝐢𝐨́ 𝐚 𝐜𝐨𝐥·𝐥𝐞𝐜𝐭𝐢𝐮𝐬 𝐯𝐮𝐥𝐧𝐞𝐫𝐚𝐛𝐥𝐞𝐬 𝐢 𝐥𝐚 𝐦𝐢𝐥𝐥𝐨𝐫𝐚 𝐝𝐞𝐥𝐬 𝐬𝐢𝐬𝐭𝐞𝐦𝐞𝐬 𝐝’𝐚𝐥𝐞𝐫𝐭𝐚 𝐢 𝐜𝐨𝐦𝐮𝐧𝐢𝐜𝐚𝐜𝐢𝐨́ 𝐚 𝐥𝐚 𝐩𝐨𝐛𝐥𝐚𝐜𝐢𝐨́.
Durant la sessió també s’ha analitzat la resiliència de les infraestructures crítiques i dels sistemes de comunicacions davant una emergència, així com la protecció del patrimoni cultural.
𝐄𝐬𝐩𝐚𝐢 𝐩𝐞𝐫𝐦𝐚𝐧𝐞𝐧𝐭 𝐝𝐞 𝐩𝐚𝐫𝐭𝐢𝐜𝐢𝐩𝐚𝐜𝐢𝐨́
A la trobada també han assistit 𝐥𝐚 𝐝𝐢𝐫𝐞𝐜𝐭𝐨𝐫𝐚 𝐠𝐞𝐧𝐞𝐫𝐚𝐥 𝐝’𝐀𝐭𝐞𝐧𝐜𝐢𝐨́ 𝐚 𝐕𝐢́𝐜𝐭𝐢𝐦𝐞𝐬 𝐢 𝐀𝐟𝐞𝐜𝐭𝐚𝐭𝐬, 𝐀𝐦𝐩𝐚𝐫𝐨 𝐂𝐥𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭𝐞; 𝐞𝐥 𝐝𝐢𝐫𝐞𝐜𝐭𝐨𝐫 𝐠𝐞𝐧𝐞𝐫𝐚𝐥 𝐝’𝐄𝐦𝐞𝐫𝐠𝐞̀𝐧𝐜𝐢𝐞𝐬 𝐢 𝐄𝐱𝐭𝐢𝐧𝐜𝐢𝐨́ 𝐝’𝐈𝐧𝐜𝐞𝐧𝐝𝐢𝐬, 𝐕𝐢𝐜𝐞𝐧𝐭𝐞 𝐋𝐞𝐨́𝐧; 𝐢 𝐥𝐚 𝐝𝐢𝐫𝐞𝐜𝐭𝐨𝐫𝐚 𝐠𝐞𝐧𝐞𝐫𝐚𝐥 𝐝’𝐈𝐧𝐧𝐨𝐯𝐚𝐜𝐢𝐨́ 𝐞𝐧 𝐄𝐦𝐞𝐫𝐠𝐞̀𝐧𝐜𝐢𝐞𝐬, 𝐌𝐢́𝐫𝐢𝐚𝐦 𝐆𝐢𝐥.
La Mesa Permanent de Treball amb les associacions de víctimes i afectats per la DANA, de la qual ja s’han celebrat quatre sessions, constitueix un fòrum estable de diàleg impulsat per la Generalitat per a incorporar les propostes i necessitats dels col·lectius afectats durant el procés de recuperació.