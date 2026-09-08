Torrent reivindica el xocolate com a símbol de la cultura de l’esmorzar valencià

La ciutat participa en una jornada gastronòmica de la Diputació amb 18 municipis i més d’un centenar de professionals.
Xocolates Andreu presenta les seues elaboracions davant destacats xefs i professionals de la gastronomia espanyola i europea.
L’alcaldessa de Torrent, Amparo Folgado, ha participat en la Presentació de la Cultura de l’Esmorzar Valencià, celebrada al Centre Cultural La Beneficència de València i organitzada per la Diputació de València en el marc de l’Assemblea d’Euro-Tocs.
Torrent ha sigut un dels 18 municipis participants en aquesta jornada, concebuda com un aparador de la riquesa gastronòmica de la província. Cada localitat ha presentat un producte o especialitat vinculada al seu territori i a la tradició de l’esmorzar valencià.
En el cas de Torrent, el protagonista ha sigut el xocolate, de la mà de Xocolates Andreu, que ha instal·lat un estand promocional on ha donat a conéixer diferents productes i elaboracions vinculades a la tradició xocolatera de la ciutat.
Més d’un centenar de cuiners i professionals han pogut descobrir així un producte estretament lligat a la tradició gastronòmica i comercial de Torrent, així com noves propostes que combinen el xocolate amb altres sabors característics de la gastronomia valenciana.
Durant la jornada, Folgado, Rafael Andreu i Patricia Andreu han mantingut una trobada amb l’actor Juan Echanove, que ha elogiat el sabor del xocolate de Torrent. L’actor ha explicat que el coneix per les seues visites a la ciutat amb motiu de les seues actuacions teatrals i ha qualificat el seu sabor com “molt especial”.
L’alcaldessa ha destacat que l’esmorzar valencià és molt més que menjar i ha reivindicat la seua dimensió social i cultural.
Folgado ha assenyalat que “l’esmorzar forma part del dia a dia” dels torrentins i ha posat en valor elements com els cacauets, els tramussos, el café o el cremaet. En aquest sentit, ha destacat que el xocolate de cremaet combina dues senyes d’identitat: la tradició de l’esmorzar valencià i la tradició xocolatera de Torrent.
La jornada també ha servit per promocionar Torrent davant destacats professionals de la gastronomia i donar visibilitat a les empreses i productes locals.
Folgado ha subratllat que cada producte elaborat a la ciutat representa “empreses, treballadors, tradició, innovació i moltes generacions d’esforç” i ha defensat el paper de les administracions a l’hora de generar espais per a promocionar aquestes elaboracions.
La trobada ha reunit propostes gastronòmiques de 18 municipis de la província de València, amb productes com embotits, cacauet de collaret, pimentons en salmorra, mistela, cremaet, olis, entrepans tradicionals i el xocolate de Torrent.
L’acte s’ha celebrat en el marc de l’Assemblea d’Euro-Tocs, que enguany commemora el 40 aniversari de l’associació i reuneix a la Comunitat Valenciana destacats noms de la gastronomia.
Per a l’alcaldessa, la participació de Torrent demostra que la gastronomia és també cultura, identitat i promoció econòmica, i que els productes locals poden convertir-se en autèntics ambaixadors de la ciutat.