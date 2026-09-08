Sueca se converteix en la capital mundial de la gastronomia amb la Fira de l’Arròs i el Concurs Internacional de Paella Valenciana

Sueca acull el Concurs Internacional de Paella Valenciana amb xefs de tot el món
La Fira de l’Arròs combina gastronomia, cultura i tradició valenciana
La ciutat de Sueca torna a situar-se al centre del mapa gastronòmic internacional amb la celebració de la seua tradicional Fira i Festes de l’Arròs, un esdeveniment emblemàtic que combina tradició, cultura i promoció del producte local per excel·lència de la Ribera Baixa.
El punt àlgid de les celebracions el marca el Concurs Internacional de Paella Valenciana de Sueca, considerat el certamen gastronòmic més antic i prestigiós d’Espanya en la seua especialitat.
La cita reuneix anualment desenes de xefs professionals procedents de restaurants de tot el món, així com d’àmbit nacional i local, que competeixen per elaborar la millor paella valenciana seguint la recepta tradicional i oficial del certamen, cuinada amb llenya i ingredients de proximitat.
Més enllà de la competició culinària al passeig de l’Estació, la Fira de l’Arròs desplega una ampla programació cultural i festiva per a tots els públics.
L’oferta inclou la Fira Gastronòmica, on veïns i visitants poden tastar una gran varietat de receptes elaborades amb arròs amb Denominació d’Origen Arròs de València, juntament amb concerts, cercaviles, espectacles de pirotècnia i activitats relacionades amb la cultura del cultiu de la marjal i la promoció del patrimoni de la capital de la Ribera Baixa.