AIMPLAS i AVA-ASAJA proven l’‘aigua sòlida’ contra la sequera a Alzira

El projecte pilot s’estudia a la finca experimental de Sinyent
La tecnologia busca reduir el consum d’aigua i mantindre la humitat del sòl
L’Institut Tecnològic del Plàstic (AIMPLAS) i AVA-ASAJA han posat en marxa un projecte pilot a la finca experimental de Sinyent, a Alzira, per analitzar l’ús de l’anomenada ‘aigua sòlida’ en l’agricultura.
Esta tecnologia utilitza polímers biodegradables capaços d’absorbir i retenir grans quantitats d’aigua i alliberar-la progressivament a les arrels dels cultius. D’esta manera, es busca mantindre la humitat del sòl durant més temps i reduir la freqüència de reg.
Els assaigs estudien l’eficàcia d’estos materials en cítrics i arbres fruiters, així com la seua capacitat per reduir l’evaporació, millorar l’absorció de nutrients i minimitzar els efectes de les altes temperatures sobre la producció.
Des d’AVA-ASAJA destaquen la importància de la investigació i la tecnologia per afrontar el canvi climàtic en el camp valencià. AIMPLAS assenyala, per la seua banda, que els hidrogels estan dissenyats per degradar-se sense deixar residus plàstics ni contaminar el sòl.
Si els resultats continuen sent positius, esta tècnica podria convertir-se en una eina per millorar la sostenibilitat i la viabilitat econòmica de les explotacions agrícoles.