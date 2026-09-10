Estudiants d’Alzira reclamen l’obertura de la biblioteca a les vesprades

El centre ha tancat les vesprades des del 16 de juny
Els opositors han de desplaçar-se a altres municipis per estudiar
La comunitat d’estudiants d’Alzira manté una queixa arran de l’horari de la Biblioteca Municipal durant este estiu. Des del 16 de juny, el centre ha tancat durant les vesprades, una situació que ha afectat especialment els opositors.
Davant d’esta situació, alguns estudiants s’han vist obligats a desplaçar-se a centres d’estudi d’altres municipis pròxims per poder continuar preparant els seus exàmens.