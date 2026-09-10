Indignació a Cullera perquè una xiqueta amb autisme es queda sense plaça escolar

La reducció de ràtios en un col·legi de Tavernes ha deixat fora l’alumna
La família busca ara una plaça en un altre centre a pocs dies de l’inici del curs
Una família de Cullera ha mostrat la seua indignació després que Conselleria haja deixat sense plaça escolar la seua filla amb autisme.
La reducció de ràtios aplicada per la Conselleria en un col·legi de Tavernes ha provocat que la menor, que té necessitats educatives especials, es quede fora del centre.
Ara, la seua mare reclama una solució i lluita per aconseguir una plaça en un altre col·legi, a pocs dies de l’inici del curs escolar.