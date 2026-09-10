La platja de Cap Blanc de Cullera protagonitza un cupó de l’ONCE

El cupó del 17 de setembre difondrà la imatge de la platja per tota Espanya
Cinc milions d’exemplars posaran en valor el seu litoral i la seua accessibilitat
La platja de Cap Blanc de Cullera serà la protagonista del cupó de l’ONCE del pròxim 17 de setembre, dins de la sèrie ‘Platges amb bandera’. Cinc milions d’exemplars portaran la imatge d’aquest enclavament del litoral cullerenc per tot Espanya.
L’elecció de Cap Blanc reconeix l’excel·lència d’una platja que manté la Bandera Blava des de 2010 i que destaca pel seu compromís amb l’accessibilitat. Cullera compta actualment amb quatre platges accessibles i treballa en un projecte per avançar cap a una accessibilitat cognitiva integral en el municipi.
Amb 630 metres de longitud i 65 metres d’amplària, Cap Blanc és un dels espais més representatius del litoral de Cullera i destaca també per les possibilitats que ofereix per a la pràctica d’esports nàutics.
Cullera compta enguany amb un rècord històric de 10 Banderes Blaves, entre les quals es troben les platges del Dosser, el Racó, el Far, les Oliveres, l’Escullera, Marenyet-l’Illa, el Brosquil, el Mareny de Sant Llorenç, Sant Antoni i Cap Blanc.
El distintiu reconeix aspectes com la qualitat de les aigües i els arenals, els serveis i instal·lacions, la gestió ambiental, la seguretat, la neteja i l’accessibilitat.