LA UNIÓ alerta que només el 5,8% dels perceptors de la PAC té menys de 40 anys

Els majors de 65 anys representen el 48% dels beneficiaris de les ajudes a la Comunitat Valenciana.
L’organització reclama una PAC que facilite el relleu generacional i reduïsca la burocràcia.
LA UNIÓ ha alertat del fort envelliment de les persones perceptores de les ajudes directes de la PAC a la Comunitat Valenciana i de la falta de relleu generacional al camp valencià, segons les últimes dades del Fons Espanyol de Garantia Agrària (FEGA) corresponents a 2025.
Les xifres mostren que 15.097 perceptors, el 48,07% del total, tenen 65 anys o més, mentre que només 1.819 persones, el 5,79%, són menors de 40 anys. Això significa que hi ha 8,3 perceptors majors de 65 anys per cada jove menor de 40.
La situació és encara més preocupant entre els més joves, ja que només 162 beneficiaris tenen menys de 25 anys, una xifra que representa únicament el 0,52% del total de perceptors.
A més de l’envelliment, LA UNIÓ també destaca la reducció del nombre de beneficiaris de la PAC. Entre 2022 i 2025, la Comunitat Valenciana ha passat de 39.899 a 31.405 perceptors, és a dir, 8.494 menys, una caiguda del 21,3%.
L’organització considera que la futura PAC ha de tindre més en compte les característiques de l’agricultura mediterrània, formada majoritàriament per explotacions de menor superfície, cultius permanents i produccions intensives en mà d’obra.
LA UNIÓ també posa el focus en la situació de les dones al sector. Tot i representar prop del 38% dels perceptors, concentren menys del 30% de les ajudes, i entre els menors de 40 anys només una de cada quatre persones beneficiàries és dona.
Davant esta situació, l’organització reclama més ajudes per a joves i nous agricultors i ramaders, suport a la primera instal·lació, facilitats d’accés a la terra i al finançament, mesures per afavorir la incorporació de dones joves i una reducció efectiva de la burocràcia.
El secretari general de LA UNIÓ, Carles Peris, assegura que les dades del FEGA són “un senyal d’alarma sobre el futur del camp valencià” i defensa una PAC que “premie l’activitat agrària real i garantisca la continuïtat de les explotacions professionals”.