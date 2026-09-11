Un incendi afecta dues empreses del polígon industrial de Montserrat

El Consorci de Bombers de València ha treballat durant tota la nit en un incendi industrial declarat dijous a Montserrat.
Els efectius van rebre l’avís a les 22.03 hores i fins al lloc es van desplaçar deu dotacions de bombers, a més d’un sergent, un cap de sector i un oficial.
El foc ha afectat una empresa dedicada a la fusta i una altra de productes industrials d’higiene. Els bombers també han treballat per protegir les naus pròximes i evitar que les flames es propagaren.
L’incendi ha quedat controlat a les 04.04 hores, encara que els treballs han continuat durant la matinada.
Este divendres al matí, dos dotacions i un comandament continuen a la zona per completar les tasques de revisió i extinció.