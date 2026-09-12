Cullera acull la XXIII Mostra de Teatre ‘Cullera a Escena’

La programació oferirà sis representacions els diumenges de tardor, del 20 de setembre a l’1 de novembre
La Mostra es tancarà amb una gala amb Pepa Cases i un homenatge a l’actor cullerà Juanfran Sáez Núñez
Cullera ja ho té tot preparat per a la XXIII Mostra de Teatre ‘Cullera a Escena’, una cita que convertirà les arts escèniques en protagonistes de les vesprades de tardor. Les representacions tindran lloc els diumenges, a les 19 hores, al Saló d’Actes de la Casa de la Cultura, del 20 de setembre a l’1 de novembre.
Després de rebre més de 70 propostes de companyies i grups teatrals, l’organització ha seleccionat sis obres de diferents gèneres i registres. La programació començarà el 20 de setembre amb ‘Ja en tinc 30’, d’Àgora Grup de Teatre, i continuarà amb ‘Que 20 años no es nada’, de Stres de Quatre; ‘ODIseo o lo que SEA’, d’Impremta Teatre; ‘Seis, el musical’, d’A.C. Musicales 3C; ‘La llegenda de Sleepy Hollow’, de L’Últim Toc Teatre Solidari, i ‘Destellos en la oscuridad’, de Suc de Teatre-La Tarumba.
La Mostra oferirà propostes que van des de la comèdia i el musical fins al misteri i el drama, amb històries sobre la identitat, les relacions personals, la superació, la memòria i el pas a l’edat adulta.
Les entrades tenen un preu de 5 euros i ja es poden adquirir a través de la web agendacullera.com i a la Casa de la Cultura.
Gala de clausura i homenatge
La XXIII Mostra de Teatre ‘Cullera a Escena’ finalitzarà el 15 de novembre, a les 19 hores, amb una gala de clausura en què es lliuraran els reconeixements a la millor obra, escenografia, actriu, actor, actriu i actor de repartiment, direcció i premi del públic.
La jornada comptarà també amb l’actuació de la humorista i monologuista Pepa Cases i amb un homenatge a l’actor de Cullera Juanfran Sáez Núñez, en reconeixement a la seua trajectòria i vinculació amb les arts escèniques.
La regidora de Cultura, Sílvia Roca, ha destacat la capacitat de la Mostra per a acostar el teatre a públics diversos i mantindre viva la programació cultural de la ciutat, alhora que ha animat la ciutadania a donar suport a les companyies participants.