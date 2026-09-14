AVA-ASAJA i La Unió alerten del risc per al futur de l’arròs valencià: “Sense arrossers no hi haurà ni paella ni Albufera”

El Concurs Internacional de Paella de València ha tornat a convertir-se en l’escenari per reivindicar el futur de l’arròs valencià
Representants d’AVA-ASAJA i de La Unió Llauradora i Ramadera han aprofitat la cita per denunciar la situació crítica que travessa el cultiu de l’arròs i alertar que la falta de rendibilitat posa en risc la continuïtat de moltes explotacions.
Les organitzacions agràries recorden que el problema va molt més enllà de l’activitat econòmica dels agricultors. L’arròs és també una peça fonamental per al manteniment de l’Albufera, un ecosistema que depén en bona part de la continuïtat dels camps cultivats i de la gestió que fan els arrossers.
Des del sector reclamen a les administracions mesures que permeten recuperar la rendibilitat del cultiu, reduir els sobrecostos i garantir el relleu generacional. Una situació especialment preocupant en un cultiu que necessita unes condicions molt específiques i que té en l’Albufera un dels seus principals espais de producció.