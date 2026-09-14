Carlet viu amb devoció la processó de Santa Maria

La processó va recórrer els carrers de Carlet en un ambient solemne i festiu, dins de les Festes Majors.
L’acte va reunir nombrosos veïns i veïnes i va mantindre viva una de les tradicions més arrelades de la localitat.
Els carrers de Carlet es van omplir el divendres 12 de setembre de tradició, música i devoció amb la celebració de la solemne processó de Santa Maria de Carlet, un dels actes més destacats de les Festes Majors de la localitat.
La processó va començar a les 19.30 hores des de l’església de Sant Josep, un canvi motivat per les obres de rehabilitació que s’estan realitzant a l’església de l’Assumpció.
Durant el recorregut, els veïns i veïnes de Carlet van acompanyar la imatge de Santa Maria en un ambient solemne i festiu, mantenint viva una tradició molt arrelada a la ciutat. La celebració va reunir nombrosos participants i va convertir els carrers en un punt de trobada per a famílies i persones de totes les edats.