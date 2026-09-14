Detingut en menys de 24 hores per un intent d’assassinat a Carcaixent

L’autor hauria enganyat la víctima amb una falsa oferta de treball i l’hauria conduïda fins a una zona apartada, on la va atacar amb un ganivet
La víctima i les imatges dels sistemes de videovigilància van permetre identificar ràpidament el presumpte autor, que ha ingressat en presó provisional
La Guàrdia Civil ha detingut un home per un intent d’assassinat a Carcaixent, després d’apunyalar presumptament en diverses ocasions una dona de 44 anys.
Els fets van ocórrer el passat 7 de setembre, quan l’home va contactar amb la víctima amb el pretext d’oferir-li una feina com a cuidadora d’una persona major. Posteriorment, la va recollir a l’apeader de l’estació de tren i la va conduir fins a una zona disseminada i apartada.
Cap a les 22.30 hores, l’home hauria tret un ganivet de cuina que havia agafat abans d’eixir de casa i hauria atacat la víctima. La dona va patir múltiples ferides, algunes en zones vitals, mentre intentava defensar-se. La violència de l’agressió va arribar a trencar el ganivet.
L’arribada d’un vehicle va interrompre l’atac i va provocar que el presumpte autor fugira del lloc. Els ocupants del vehicle van trobar la víctima, van alertar les autoritats i van prestar-li una primera atenció fins a l’arribada dels serveis d’emergències.
Els investigadors van analitzar immediatament l’escena, van recollir testimonis i van obtindre imatges de videovigilància. També van localitzar el ganivet utilitzat en l’agressió i el telèfon mòbil de la víctima.
L’endemà, els agents es van desplaçar fins a l’hospital, on van poder entrevistar breument la víctima. Esta els va facilitar un número de telèfon, una ubicació i una imatge del presumpte autor, dades que van permetre avançar ràpidament en la investigació.
Detingut a Alfafar
La Guàrdia Civil va localitzar el sospitós a Alfafar i el va detindre per un delicte d’intent d’homicidi. Es tracta d’un home de 44 anys i de nacionalitat colombiana.
La investigació va permetre acreditar que la falsa oferta de treball havia sigut utilitzada per atraure la víctima i que l’home havia eixit de casa preparat amb el ganivet, abans de conduir-la fins a un lloc apartat i sense il·luminació.
La ràpida actuació dels agents va permetre la detenció en menys de 24 hores. Després de passar a disposició judicial, el jutjat va decretar el seu ingrés en presó provisional.
La investigació ha sigut desenvolupada per agents de l’Equip Tècnic de Policia Judicial d’Almussafes i les diligències han sigut entregades a la Secció Civil i d’Instrucció del Tribunal d’Alzira, secció 5.