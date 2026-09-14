El Projecte MAGRE inicia la recuperació resilient de les conques del Magre i el baix Xúquer

La iniciativa actuarà durant 24 mesos en 18 municipis de la Ribera afectats per la DANA de 2024
El projecte compta amb un pressupost de prop d’un milió d’euros i combinarà restauració ambiental, ocupació verda i prevenció del risc d’inundació
El Projecte MAGRE – Mitigació, Adaptació i Gestió Resilient dels Entorns fluvials ha començat oficialment amb una reunió organitzativa dels socis i una visita de camp a les zones d’actuació.
La primera trobada ha permés coordinar les línies de treball, establir el calendari d’accions i conéixer l’estat dels trams fluvials que seran objecte d’intervenció després dels efectes de la DANA de 2024.
L’objectiu principal és impulsar la recuperació integral de la conca del riu Magre i el baix Xúquer, reforçant la resiliència del territori davant de futurs episodis extrems. El projecte se centrarà en tres eixos: la restauració dels ecosistemes fluvials, la creació i capacitació d’ocupació verda amb perspectiva de gènere i una governança participativa.
La iniciativa està impulsada pel Consorci de la Ribera, la Fundación Limne, la Universitat Politècnica de València (UPV) i la Fundació Universitària Balmes.
El projecte compta amb un pressupost total de 999.895,05 euros, dels quals 949.900,30 euros corresponen a la subvenció concedida. La durada prevista és de 24 mesos, des de juliol de 2026 fins a juliol de 2028.
Actuacions en 18 municipis de la Ribera
El Projecte MAGRE actuarà en 18 municipis distribuïts entre la conca del Magre i el baix Xúquer.
A la conca del Magre s’inclouen Turís, Montroi, Montserrat, Real, Llombai, Alfarb, Catadau, Carlet, l’Alcúdia, Guadassuar i Algemesí.
En la conca del baix Xúquer, les actuacions arribaran a Alzira, Polinyà de Xúquer, Albalat de la Ribera, Sueca, Riola, Fortaleny i Cullera.
Amb esta iniciativa, les entitats sòcies reforcen el seu compromís amb la recuperació ambiental, la prevenció del risc d’inundació i la generació d’oportunitats laborals verdes als municipis afectats per la DANA.
El president del Consorci de la Ribera, Toni Barea, ha destacat que el projecte representa un pas decisiu per a la recuperació de la comarca, en unir la prevenció del risc d’inundació, la restauració del Magre i el baix Xúquer i la creació d’ocupació verda.