Els carletins trauen el seu esperit més divertit amb el Rally Humorístic de festes

Els carrers de Carlet es van omplir de disfresses, música, creativitat i molt d’humor durant una de les cites més esperades de les festes
Els grups de joves van participar amb cotxes decorats i es van enfrontar a sis proves per demostrar les seues habilitats festives
Carlet ha tornat a viure un dels actes més singulars i esperats de les seues festes: el tradicional Rally Humorístic, una celebració que va omplir els carrers de disfresses, música, creativitat i molt d’humor.
Durant la jornada, els diferents grups de joves van desfilar amb els seus cotxes, decorats i caracteritzats segons les temàtiques triades, en una exhibició d’originalitat que va reunir nombrosos veïns i visitants.
La vesprada va estar marcada per la diversió i el bon ambient, amb els participants demostrant les seues capacitats festives en sis proves diferents.