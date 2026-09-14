La Generalitat demanarà activar les clàusules de salvaguarda per protegir l’arròs valencià de les importacions

Barrachina traslladarà este dimecres la petició al Govern d’Espanya i reclamarà actuar ja davant les importacions de Myanmar i Cambodja
La Conselleria també reclama un etiquetatge més transparent i reforça la investigació per millorar el control del ‘cucat’
La Generalitat demanarà al Govern d’Espanya que sol·licite davant la Unió Europea l’activació de les clàusules de salvaguarda per protegir l’arròs valencià davant les importacions procedents de Myanmar i Cambodja.
Així ho ha anunciat el conseller d’Agricultura, Aigua, Ramaderia i Pesca, Miguel Barrachina, després de reunir-se amb representants de les organitzacions professionals agràries, Cooperatives Agro-alimentàries de la Comunitat Valenciana i la indústria arrossera per analitzar la situació del cultiu i del mercat.
Barrachina traslladarà la petició este dimecres a Madrid, durant la Conferència Sectorial d’Agricultura, i ha defensat la necessitat d’actuar sense esperar l’activació automàtica del mecanisme de salvaguarda previst per la normativa europea.
El conseller ha recordat que Myanmar i Cambodja es beneficien actualment del règim europeu ‘Tot Menys Armes’, que permet l’entrada d’arròs al mercat comunitari sense aranzels.
La nova regulació europea preveu l’activació automàtica de les clàusules de salvaguarda quan les importacions superen determinats límits. En el cas de l’arròs, este límit se situa al voltant de les 570.000 tones, una xifra que, segons Barrachina, és cinc vegades superior a la producció valenciana.
El conseller considera necessari rebaixar considerablement este llindar per aconseguir una protecció real del sector arrosser i ha reclamat que Espanya utilitze la seua posició davant Brussel·les per activar les eines de protecció disponibles.
Canvis per millorar el control del ‘cucat’
Durant la reunió també s’ha analitzat la situació del ‘cucat’ en l’actual campanya. La Comunitat Valenciana disposa d’un programa públic específic per combatre esta plaga i la Conselleria ha convocat un grup d’experts per estudiar els resultats de la campanya i plantejar millores per a la pròxima.
Barrachina ha destacat també el treball de l’IVIA, que compta amb una unitat especialitzada en arròs i desenvolupa noves varietats més resistents a plagues, salinitat i sequera.
La Generalitat ha reiterat el seu compromís amb el sector arrosser i amb l’Albufera, i ha assegurat que continuarà treballant en investigació, sanitat vegetal, promoció i defensa dels instruments comercials que permeten als productors competir en condicions justes.