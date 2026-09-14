LA UNIÓ denuncia que els arrossers valencians venen l’arròs un 35% per davall del cost de producció

El sector afronta un cost de 0,54 euros per quilo mentre el preu oferit és de només 0,35 euros
L’organització reclama frenar les importacions i activar la clàusula de salvaguarda davant l’augment de les entrades d’arròs de tercers països
LA UNIÓ Llauradora manté una intensa activitat en defensa dels productors valencians davant la greu crisi de rendibilitat que travessa l’actual campanya de l’arròs. Hui ha participat en una reunió amb el conseller d’Agricultura, Miguel Barrachina; ahir va protagonitzar un acte de protesta a Sueca junt amb AVA i la setmana passada va sol·licitar una reunió urgent amb el ministre Luis Planas i va traslladar les seues reivindicacions a Brussel·les.
L’organització denuncia que els arrossers afronten preus molt per davall dels costos de producció, agreujats pels elevats costos, els minvaments de collita provocats pel ‘cucat’ i la piricularia, els baixos preus oferits per la indústria i l’entrada massiva d’importacions.
El cost de producció se situa en 0,54 euros per quilo, mentre que el preu oferit és de només 0,35 euros, fet que representa una pèrdua de 0,19 euros per quilo i un preu un 35,2% inferior al cost de producció.
LA UNIÓ ha demanat a Barrachina que, en la pròxima conferència sectorial d’Agricultura, impulse una petició conjunta de les comunitats productores perquè el Govern espanyol exigisca a Brussel·les un fre a les importacions i l’activació de la clàusula de salvaguarda. També reclama canvis en l’etiquetatge de l’arròs.
Augment de les importacions
A la caiguda dels preus en origen se suma la creixent pressió de les importacions procedents de països tercers, especialment del Sud-est Asiàtic, arran dels nous acords de lliure comerç de la Unió Europea.
Les dades de la Comissió Europea mostren un increment de les entrades d’arròs procedents de Cambodja, Vietnam, Myanmar i Tailàndia, mentre que també preocupa l’impacte dels acords amb Mercosur.
LA UNIÓ considera que aquesta evolució incrementa la pressió sobre un mercat europeu ja tensionat i reclama analitzar l’impacte d’aquestes importacions sobre els preus percebuts pels productors comunitaris.
L’organització reclama a la Comissió Europea el reconeixement d’una pertorbació de mercat, prevista en l’article 219 del Reglament (UE) 1308/2013, i l’adopció de mesures per limitar les importacions i evitar una major deterioració dels preus i de la rendibilitat de les explotacions.