L’Ajuntament oferix un taller gratuït per a aprendre a pagar menys en la factura de la llum i el gas

La sessió en línia se celebrarà el 16 de setembre, de 16.30 a 18.30 hores, i les inscripcions ja estan obertes.
El taller ensenyarà a interpretar la factura, ajustar la potència contractada, triar la millor tarifa i conéixer el bo social i les opcions d’energia renovable.
L’Ajuntament de València ha organitzat un taller gratuït i en línia perquè la ciutadania aprenga a entendre la factura de la llum i el gas i descobrisca com reduir la despesa energètica a casa. La sessió, titulada “Entén la factura d’electricitat i gas: passos a seguir per a pagar menys”, tindrà lloc el 16 de setembre, de 16.30 a 18.30 hores, i estarà impartida per l’Oficina de l’Energia de València Sostenible.
Durant el taller, els participants coneixeran com funciona el mercat elèctric i el del gas i aprendran a identificar els diferents conceptes que apareixen en les factures. També s’explicarà com ajustar la potència contractada, triar la tarifa més adequada segons els hàbits de consum, comparar ofertes del mercat, accedir al bo social i contractar electricitat procedent de fonts renovables.
El regidor de Millora Climàtica i Eficiència Energètica, Carlos Mundina, ha destacat que entendre la factura és el primer pas per a saber si una llar està pagant més del necessari i poder prendre decisions que permeten estalviar. Segons ha assenyalat, setembre és un moment idoni per a revisar el contracte energètic després de l’estiu i preparar-se per al període de major consum de calefacció.
València Sostenible oferix este servei públic d’assessorament energètic de manera gratuïta, amb tallers i atenció personalitzada per a resoldre dubtes relacionats amb el consum i l’eficiència energètica.
Les inscripcions per al taller ja estan obertes a través de la web de València Sostenible.