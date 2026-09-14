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Les obres del CEIP San José de Calasanz del Grau encaren la seua fase final

L’alcaldessa de València, María José Catalá, ha visitat este divendres les obres de rehabilitació i ampliació del CEIP San José de Calasanz, situat al barri del Grau.

Les actuacions compten amb un pressupost de més de cinc milions d’euros i tenen com a objectiu finalitzar al llarg de 2027 per a permetre el retorn de l’alumnat al centre el pròxim curs escolar.

El projecte contempla la rehabilitació integral de l’edifici principal, el qual data de 1940, on s’ubicaran l’educació primària, l’administració i el menjador, així com la demolició de dues edificacions obsoletes. En el seu lloc es construeixen un nou gimnàs i un aulari per a Educació Infantil. A més, les instal·lacions sumen una pista poliesportiva, zones enjardinades i un hort escolar en una parcel·la annexa cedida per l’Ajuntament.

Un cop finalitzada la intervenció, el col·legi tindrà capacitat per a 245 alumnes, distribuïts de la següent manera: 95 places per a l’educació infantil i 150 places per a l’educació primària.

Mentrestant, l’alumnat manté la seua activitat en les aules prefabricades instal·lades provisionalment per la Conselleria d’Educació a l’avinguda de Balears des de 2024.

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