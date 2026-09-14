Picassent celebra un popular sopar benèfic per a lluitar contra el càncer

La solidaritat inunda Picassent i tanca les Festes Majors amb una participació d’èxit. El passat dissabte 12 de setembreel municipi va celebrar la seua primera edició d’este sopar benèfic.
Els veïns el rebien entre expectació i il·lusió.
2.000 persones van acudir a la cita. Un acte molt preparat per part de l’Ajuntament.
Si per alguna cosa es caracteritzen les Festes de Picassent és per el gran nivell de participació de tot el poble. Per açò, junt amb l’ajuntament, les diverses assocacions del poble van col·laborar per a què tot isquera bé.
Amb un pagament de 5€ de cada assistent, el sopar va ser tot un èxit, amb una recaudació de més de 9.200€ que van anar dedicats a la Associació Espanyola contra el Càncer. Per açò, des de l’assocació, agraixen l’acte i la solidaritat dels picassentins.
Una nit plena d’al·legria i que mostra la humanitat d’este municipi. D’esta manera, Picassent s’acomiada de les seues festes de la millor manera. El sopar ha tret el millor dels veïns i, per açò, la seua alcaldessa mostra el seu orgull cap al seu poble.