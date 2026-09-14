Restaurant Burguettos, de Mèxic, cuina la ‘millor paella del món’

El restaurant d’Apizaco-Tlaxcala s’imposa en el 65 Concurs Internacional de Paella Valenciana de Sueca
El certamen ha reunit 40 professionals dels cinc continents i ha convertit de nou Sueca en l’epicentre mundial de la gastronomia arrossera
El 65 Concurs Internacional de Paella Valenciana de Sueca, el més antic de quants se celebren a Espanya, ja coneix al seu guanyador. El restaurant Burguettos, d’Apizaco-Tlaxcala, Mèxic, ha aconseguit alçar-se amb el primer premi en una nova edició del certamen, que ha tornat a reunir en un únic lloc, Sueca, capital mundial de la paella, a 40 dels millors professionals dels cinc continents.
Els guanyadors, el xef José Carlos Ruiz Zamora i el seu ajudant, Lionel Caldelas, han rebut el premi de 2.500 euros, el pergamí commemoratiu i el medalló d’argent reservat només als vencedors, de mans de l’alcalde de Sueca, Julián Sáez.
Com ja va ocórrer en l’edició anterior per primera vegada, als guanyadors del primer premi se’ls ha atorgat també el medalló d’argent dissenyat exclusivament per a aquells que aconseguixen el títol de ‘millor paella del món’. La joia ha sigut custodiada durant tot este any pel seu anterior guanyador, Tomás Angulo, qui ha viatjat fins a Sueca per a entregar-la als seus successors.
El 65 Concurs Internacional de Paella Valenciana de Sueca ha tornat a resultar tot un èxit de convocatòria, de públic i de presència de mitjans de comunicació, amb un passeig de l’Estació abarrotat durant la cocció de les 40 paelles participants. Totes s’han elaborat en les mateixes condicions i amb els mateixos ingredients, seguint la recepta oficial del certamen.
Podi de premis
Pel que respecta al podi de premis, el segon premi, dotat amb 1.500 euros i pergamí, ha sigut per al Restaurante Arrozante, de Sevilla. El tercer premi, dotat amb 1.000 euros i pergamí, ha sigut atorgat al Restaurant Ca Ladio, de Llombai.
Una vegada lliurats els tres primers premis del Concurs, el guardó a la millor paella cuinada per un restaurant nacional ha anat a parar a Morralla Restaurant, de Balears. El premi a la millor paella cuinada per un restaurant de la Comunitat Valenciana ha sigut per a Goya Gallery Restaurante, de València.
Pel que fa a la millor paella cuinada per un restaurant de Sueca, el guanyador ha sigut el Restaurant Llopis. Finalment, la millor paella cuinada per un restaurant de fora d’Espanya ha sigut la del Restaurant Martos’s Rice, de San Antonio, Texas, Estats Units.
En la seua intervenció, l’alcalde de Sueca, Julián Sáez, ha ressaltat la importància de complir 65 edicions i ha reivindicat la paella com un plat nascut al territori valencià. També ha agraït la participació dels professionals arribats dels cinc continents, destacant que l’amor a la paella valenciana “no entén de fronteres ni de llocs de naixement”.
Per la seua part, la regidora responsable del Concurs, Teresa Ribes, ha fet referència al lema d’esta edició, ‘Passat que ens honra, futur que ens inspira’, i ha destacat la importància de continuar portant per tot el món el nom de Sueca i la seua paella.
Pel que respecta al guardó de Paeller d’Honor, enguany l’organització ha decidit concedir-lo a Nando Durà Velis, llaurador i divulgador agrari, i a Francisco Javier Benito Goerlich, col·laborador clau en el desenvolupament de les semifinals autonòmiques i nacional del Concurs.
Finalment, la paella decorativa, obra de Teresa Roig, que tots els anys presidix la sala on se celebra el lliurament de premis, ha estat dedicada en esta ocasió a la selecció espanyola de futbol campiona del Mundial 2026.
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