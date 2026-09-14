Tous reconeix el talent literari en una nova edició dels seus Premis Literaris

La localitat de Tous ha celebrat este passat dissabte una nova edició dels seus Premis Literaris, una cita cultural que any rere any posa en valor la creació literària i dona visibilitat al talent dels escriptors i escriptores.
Els Premis Literaris de Tous arriben enguany a la seua tretzena edició i contemplen diferents modalitats de creació literària
Entre les categories que es premien es troben la Poesia, la Narrativa i l’Assaig, cadascuna d’elles dividida en les dues llengües oficials: valencià i castellà. Enacara que participar ja denota l’art de l’aspirant, guanya sempre taru molta emoció.
La convocatòria de 2026 va estar oberta fins al passat 30 de juny i ha comptat amb una dotació econòmica destinada als treballs premiats.Alguns d’estos ens confessen quin truc han emprat per a inspirar-se en les obres que han creat.
L’acte ha reunit participants, familiars, representants municipals i veïnat en una jornada dedicada a la literatura i a la cultura. Amb estos guardons, l’Ajuntament de Tous manté el seu compromís amb la promoció de la lectura i l’escriptura i amb la creació d’espais que permeten reconéixer el treball dels autors.
La celebració consolida així els Premis Literaris de la Vila de Tous com una de les cites culturals destacades del municipi i com una plataforma per a donar suport a la creació literària.
Amb aquesta nova edició, Tous torna a convertir la literatura en protagonista i referma la seua aposta per la cultura com a element fonamental de la vida del municipi.