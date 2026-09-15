Alzira incorpora un radar mòbil per reforçar la seguretat viària

L’Ajuntament busca prevenir l’excés de velocitat i reduir les situacions de risc
La Policia Local podrà fer controls en diferents punts del nucli urbà
L’Ajuntament d’Alzira ha adquirit un radar mòbil que pròximament entrarà en funcionament amb l’objectiu de reforçar la seguretat viària i prevenir l’excés de velocitat en diferents zones del municipi.
La incorporació de l’equip respon també a les demandes plantejades per diverses associacions de veïns davant els problemes de velocitat detectats en determinats punts d’Alzira. El consistori assegura que la mesura no té una finalitat recaptatòria, sinó que busca reforçar la prevenció i garantir el compliment dels límits establits.
Alzira va començar l’any 2019 a instal·lar la senyalització de la denominada Ciutat 30, dos anys abans que el límit genèric de 30 km/h en vies d’un únic carril per sentit passara a formar part de la normativa estatal.
El radar mòbil permetrà realitzar controls en diferents punts del nucli urbà, especialment en aquelles vies on es detecte una major problemàtica relacionada amb la velocitat. D’esta manera, la Policia Local disposarà d’una ferramenta més per actuar de manera preventiva i adaptar els controls a les necessitats de cada zona.
La mesura pretén contribuir a una Alzira més segura i habitable, amb especial protecció als usuaris més vulnerables de la via pública, com vianants, ciclistes, xiquets i persones majors.
Des del govern municipal recorden que el compliment dels límits de velocitat és fonamental per reduir la gravetat dels accidents i insisteixen que l’objectiu és més seguretat i menys riscos als carrers d’Alzira.