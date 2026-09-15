Alzira reforça la neteja del clavegueram davant l’arribada de l’època de pluges

L’Ajuntament realitza una actuació extraordinària en la xarxa de clavegueram i els col·lectors
Els treballs busquen millorar la capacitat de drenatge davant els episodis de pluges intenses
L’Ajuntament d’Alzira, a través de la Regidoria d’Obres i Infraestructures Públiques, està duent a terme una actuació extraordinària de neteja, adequació i manteniment de la xarxa de clavegueram i dels col·lectors de la ciutat davant l’arribada de la tardor.
Els treballs complementen les tasques ordinàries de manteniment que es realitzen durant tot l’any i tenen com a objectiu reforçar la capacitat de drenatge davant els episodis de pluges intenses.
Les actuacions s’estan desenvolupant de manera progressiva per diferents zones d’Alzira i inclouen la retirada de residus, sediments i altres elements que poden dificultar el funcionament de la xarxa, així com la revisió dels elements de drenatge.
El regidor d’Obres i Infraestructures Públiques, Vicent de la Concepción, ha destacat la importància de la prevenció per afrontar els episodis de pluja i ha assenyalat que l’objectiu és tindre les infraestructures en les millors condicions possibles i reduir les conseqüències de les precipitacions.
Des de l’Ajuntament també recorden la importància de mantindre lliures de residus els embornals i els elements de drenatge de la via pública, així com de fer un ús responsable de la xarxa de sanejament.
Amb estes actuacions, el consistori continua reforçant el manteniment preventiu de les infraestructures municipals i la preparació d’Alzira davant els episodis meteorològics adversos.