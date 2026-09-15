Benifaió inicia el compte enrere cap a les Falles 2027 amb el Mig Any Faller

Les cinc comissions falleres i la Junta Local Fallera participaran en la celebració
La festa tindrà lloc dissabte 19 de setembre amb una temàtica inspirada en la jungla
Benifaió celebrarà este dissabte 19 de setembre el Mig Any Faller, una cita tradicional que marcarà el compte enrere cap a les Falles de 2027.
La jornada reunirà les cinc comissions falleres del municipi i la Junta Local Fallera per anunciar l’arribada de la festa fallera, que en poc menys de sis mesos tornarà als carrers de Benifaió.
A les 19.00 hores, a la plaça Major, se celebrarà la ‘Crida del Mig Any Faller’, a càrrec dels màxims representants de 2027 de les comissions locals i els seus respectius presidents.
La celebració tindrà enguany com a temàtica de disfresses el món de la jungla i estarà ambientada amb xarangues i música al centre de la població.