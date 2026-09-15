La Comunitat Valenciana, la tercera pitjor en rendiment acadèmic segons l’informe PISA

Els resultats situen la Comunitat només per davant de Ceuta i Melilla
L’informe de l’OCDE avalua el nivell dels estudiants en matemàtiques, llengua i ciències
L’informe Pisa que periòdicament realitza l’OCDE mesura el nivell acadèmic d’estudiants de diversos països Europeus en tres disciplines: matemàtiques, llengua i ciències.
Els resultats d’enguany mostren un gran decreixement en el nivell educatiu d’Espanya i, a més, situen la Comunitat Valenciana com la tercera comunitat amb resultats més baixos, només per davant de Ceuta i Melilla.