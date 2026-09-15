La Generalitat demana protegir l’arròs valencià davant de les importacions de Myanmar i Cambodja

La Generalitat demanarà al Govern d’Espanya que sol·licite davant de la Unió Europea l’activació de les clàusules de salvaguarda per a protegir l’arròs valencià davant de les importacions procedents de Myanmar i Cambodja.
El conseller d’Agricultura, Aigua, Ramaderia i Pesca, Miguel Barrachina, traslladarà esta petició este dimecres, a Madrid, durant la Conferència Sectorial d’Agricultura.
La Generalitat considera necessari actuar ja i no esperar que s’active automàticament el mecanisme europeu de protecció.
Myanmar i Cambodja es beneficien actualment del règim europeu «Tot Menys Armes», que permet l’entrada d’arròs al mercat comunitari sense aranzels.
La nova normativa europea preveu activar automàticament les clàusules de salvaguarda quan les importacions superen determinats límits. En el cas de l’arròs, el llindar se situa al voltant de les cinc-centes setanta mil tones, una xifra que, segons la Generalitat, és cinc vegades superior a tota la producció valenciana.
Per això, Barrachina reclama una reducció considerable d’este límit i demana al Govern d’Espanya que utilitze la seua posició davant de Brussel·les per a protegir el sector arrosser.
A més, la Generalitat reclama un etiquetatge més transparent i destaca la tasca de l’IVIA, que investiga noves varietats d’arròs més resistents a les plagues, la salinitat i la sequera.
El Consell assegura que continuarà defensant els productors valencians amb investigació, sanitat vegetal, promoció i mesures comercials que permeten competir en igualtat de condicions.