La Generalitat i Iberdrola defensen la via d’urgència per a la xarxa elèctrica post-DANA

La Generalitat Valenciana i la companyia Iberdrola van escenificar este dimarts a Torrent la finalització del Pla Il·lumina, un desplegament executat per a la reconstrucció i modernització de la infraestructura elèctrica danyada per la DANA de 2024.
Durant l’acte, en què també es va commemorar el 125é aniversari d’Iberdrola, el president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, va posar l’accent en l’ús de mecanismes jurídics d’excepcionalitat per a accelerar les inversions en la Comunitat Valenciana
Des de la direcció de la Generalitat s’argumenta que la simplificació administrativa i l’ús de figures de col·laboració publicoprivada són claus per a la recuperació econòmica i l’atracció de capital privat en sectors estratègics com la logística o la reindustrialització.
No obstant això, l’ús sistemàtic de procediments d’urgència i la reducció de tràmits de control mediambiental i administratiu continuen sent objecte de discussió en l’àmbit polític i tècnic. Mentre l’Executiu valencià assegura que estos marcs extraordinaris permeten avançar a major velocitat que la de les administracions centrals, diversos sectors adverteixen del risc de reduir les garanties de supervisió pública en la concessió de permisos i projectes energètics.
En el transcurs de la seua intervenció, Pérez Llorca va aprofitar per a atribuir al Govern d’Espanya retards en l’execució d’obres d’infraestructura hidràulica de major abast.
Concretament, el Consell va reclamar la posada en marxa de plans integrals contra inundacions en els barrancs de la Saleta i el Poyo, així com als llits dels rius Xúquer, Magre i Túria, a més de la instal·lació de sistemes d’alerta primerenca de nova generació.
La contraposició entre l’Administració autonòmica i l’Estatal manté obert el debat sobre el repartiment de responsabilitats i la velocitat de les obres post-DANA. Mentre la Generalitat reivindica un percentatge d’execució més elevat en les àrees sota la seua competència directa gràcies als decrets de simplificació, des del Govern central es defensa que les grans obres de defensa contra riades requereixen estudis d’impacte ambiental rigorosos i procediments complexos per a garantir-ne la seguretat a llarg termini.
Amb la cloenda del Pla Il·lumina es dona per restablerta la xarxa elèctrica d’alta i mitjana tensió en els municipis afectats, si bé el debat sobre el model de gestió administrativa i la preparació de la Comunitat Valenciana davant futurs episodis climàtics extrems segueix en el centre de la discussió política.ueix en el centre de la discussió política.