Metrovalencia i l’EMTRE se sumen a la Setmana Europea de la Mobilitat amb accions d’educació ambiental

Fins al 21 de setembre, educadors ambientals sensibilitzaran els viatgers sobre la reducció i separació de residus.
Les activitats es desenvoluparan en les estacions de Manises, Alboraia Peris Aragó, Quart de Poblet, Mislata, Torrent Avinguda, Xàtiva i Colón.
Metrovalencia i l’Entitat Metropolitana de Tractament de Residus (EMTRE) desenvolupen una campanya conjunta d’informació i sensibilització en estacions de la xarxa de metro de València i la seua àrea metropolitana, en el marc de les activitats de la Setmana Europea de la Mobilitat.
L’EMTRE, responsable del tractament dels residus del contenidor gris, marró i de la xarxa d’ecoparcs dels 45 municipis que conformen l’àrea metropolitana de València, se suma per primera vegada enguany a la celebració de la Setmana Europea de la Mobilitat junt amb Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV).
Durant esta setmana, els educadors ambientals d’EMTREduca realitzaran accions de conscienciació ambiental per a fomentar la reducció i la separació selectiva de residus i la seua relació amb la mobilitat sostenible. Els viatgers i transeünts també podran resoldre els seus dubtes sobre separació de residus i conéixer els serveis que l’EMTRE posa a disposició de la ciutadania.
El director gerent de FGV, Alfonso Novo, ha explicat que la participació de l’EMTRE permet combinar transport públic i educació ambiental dins de les activitats de la Setmana Europea de la Mobilitat.
Per la seua part, el president de l’EMTRE, Emilio Belencoso, ha destacat que esta iniciativa permet treballar conceptes com la reducció i la separació de residus en espais d’alt trànsit de persones, contribuint a construir una àrea metropolitana més sostenible.
El primer punt informatiu es va instal·lar a l’estació de Manises. Les activitats continuaran este dimecres a Alboraia Peris Aragó i Quart de Poblet, de 15.00 a 20.00 hores; dijous a Mislata, de 15.00 a 20.00 hores; divendres a Torrent Avinguda, de 09.00 a 14.00 hores; diumenge a Xàtiva, de 09.00 a 14.00 hores; i dilluns 21 a Colón, també de 09.00 a 14.00 hores.
El programa d’educació ambiental EMTREduca compta amb finançament de la Generalitat a través de la Vicepresidència Tercera i Conselleria de Medi Ambient, Infraestructures, Territori i de la Recuperació.
L’EMTRE està formada per 45 municipis de l’Àrea Metropolitana de València i dona servei a més d’1,6 milions de persones.