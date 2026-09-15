Torrent reunirà més de 150 científics de 16 països en el congrés RAQRS’VIII

El simposi internacional se celebrarà del 21 al 25 de setembre a l’Auditori de Torrent
La cita presentarà 132 treballs científics sobre observació de la Terra, canvi climàtic i futures missions espacials
Torrent acollirà del 21 al 25 de setembre la huitena edició del Simposi Internacional sobre Avanços Recents en Teledetecció Quantitativa (RAQRS’VIII), una cita que reunirà més de 150 científics procedents de 16 països a l’Auditori de Torrent.
Durant el congrés es presentaran 132 treballs científics, amb 54 comunicacions orals i 78 pòsters. El 65% dels participants procedirà de l’estranger, amb representació de països com França, la Xina, els Estats Units, Itàlia, Alemanya, el Regne Unit, l’Índia, Xile, Suïssa o el Brasil.
Organitzat per la Unitat de Canvi Global de l’Image Processing Laboratory de la Universitat de València, el simposi comptarà amb la participació d’organismes científics i espacials de referència, com l’Agència Espacial Europea, l’Agència Espacial Espanyola, la NASA i el Centre Nacional d’Estudis Espacials francés.
Els participants analitzaran durant cinc jornades els avanços més recents en observació de la Terra i les futures missions espacials, amb qüestions com el canvi climàtic, la gestió de l’aigua i la sequera, l’agricultura, els incendis forestals, els ecosistemes i l’ús de la intel·ligència artificial per millorar les observacions.
Torrent acull esta cita científica des de 2002. Amb esta huitena edició, la ciutat suma 24 anys de vinculació amb la comunitat científica internacional especialitzada en observació de la Terra.
Al capdavant del comité científic es troba José Antonio Sobrino Rodríguez, catedràtic de Física de la Terra de la Universitat de València i fundador i president del RAQRS. Sobrino ha sigut reconegut enguany amb el Premi Nacional d’Investigació Alejandro Malaspina 2026 per la seua trajectòria científica.