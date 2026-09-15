Un restaurant de Mèxic guanya el Concurs Internacional de Paella Valenciana de Sueca

El Restaurant Burguettos s’alça amb el títol de millor paella del món en la 65a edició del certamen.
40 professionals dels cinc continents han competit a Sueca en el concurs internacional més antic dedicat a la paella valenciana.
Sueca ha tornat a convertir-se en la capital mundial de la paella amb la celebració del 65 Concurs Internacional de Paella Valenciana, el certamen més antic d’aquestes característiques que se celebra a Espanya.
L’edició d’enguany ha reunit 40 professionals dels cinc continents, que han competit per aconseguir el prestigiós títol de millor paella del món.
D’esta manera, sofregint els ingredients, va començar a cuinar-se el camí per a averiguar qui s’anava a convertir en el guanyador d’este concurs.L’edició d’enguany ha reunit 40 professionals dels cinc continents.
Durant la jornada, el passeig de l’Estació s’ha omplit de públic per veure com els participants cuinaven les seues paelles. Al cap i a la fi, cuiners i espectadors, tots tenen els seus trucs i els seus costums per a aconseguir el millor menjar.
El gran guanyador ha sigut el Restaurant Burguettos, de Mèxic.